VENETO – Ancora un incidente nel tratto autostradale maledetto: un morto

Non passa giorno che non venga segnalato un incidente nel tratto di Portogruaro dell’A4. Molto spesso sono mortali, come quello di stamane alle 10, nel tratto tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia, vicino al ponte sul Tagliamento. Scontro fra due camion, uno che trasportava mangimi e uno che trasportava frigoriferi. Il primo autista è morto. Il camion di frigoriferi ha tamponato a sua volta un altro mezzo pesante. Il tratto di autostrada è stato chiuso con pesanti disagi alla circolazione

Sul posto polizia stradale e vigili del fuoco, oltre ai sanitari del Suem che hanno constatato la morte dell’autista, un cittadino italiano.