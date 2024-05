Medianordest acquisisce Mediapason e sbarca ad Ovest

Il network Medianordest, leader nel Nordest con le sue televisioni locali Antenna Tre Nordest, Rete Veneta, Telenordest, Telequattro e Tv 12, ha acquisito il 21,71% di Mediapason spa, a sua volta leader nel Nordovest con le sue televisioni locali Telelombardia, Antenna Tre, Top Calcio 24, Milanow e Videogruppo. Secondo quanto comunicato in una nota, l’operazione è stata condotta “in piena sintonia e con reciproco entusiasmo dalle direzioni delle due società”, con l’obiettivo di “consolidare la leadership nel settore dell’emittenza locale, estendendo significativamente l’influenza e il raggio d’azione sulle due principali aree demografiche italiane, Nielsen 1 e Nielsen 2”. Con questa acquisizione, Medianordest e Mediapason spa consolidano la loro presenza sul mercato e istituiscono un modello di collaborazione per quanto riguarda contenuti, tecnologia e strategie di mercato, che potrebbe delineare il futuro dell’emittenza locale in Italia. Medianordest, con 107 dipendenti di cui 43 giornalisti, e Mediapason, con 121 dipendenti di cui 42 giornalisti, detengono una quota d’ascolto del 60% di tutte le televisioni locali regionali che forniscono dati Auditel minuto per minuto nelle rispettive aree. Il settore ha registrato, come evidenziato, un aumento del suo share di ascolto complessivo negli ultimi 10 anni, nonostante la crescente concorrenza da parte di broadcaster nazionali e piattaforme OTT, confermando così la solidità dei fattori di successo distintivi delle televisioni regionali di qualità.