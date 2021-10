VENETO – 28enne accoltellato: arrestati due minorenni

Hanno accoltellato più volte e senza alcuna ragione un 28enne di Bardolino, in provincia di Verona, lasciandolo sanguinante a terra. Per questo motivo due minorenni sono stati arrestati dai carabinieri di Peschiera del Garda con l’accusa di tentato omicidio in concorso e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere in concorso. I fatti risalgono alla notte dell’11 settembre scorso. (ANSA). Le indagini dei carabinieri sono scattate subito dopo l’aggressione, partendo dalla verifica dei filmati di videosorveglianza del Comune. Sono così riusciti a risalire a due minorenni già noti: B.M.L., 17enne di Castelnuovo del Garda incensurato, e L.O., 17enne di Peschiera, con alle spalle precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona.