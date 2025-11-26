Venerdì 12 dicembre sciopero generale di trasporti, servizi, poste e casa



Lo sciopero generale del 12 dicembre coinvolgerà tutti settori lavorativi pubblici è privati.

Una nota della CGIL di Vicenza informa che oggi, nella sede cittadina del sindacato, le categorie FILT, FILCAMS, FISAC e SLC e il sindacato della casa SUNIA hanno dato vita ad un focus su alcuni settori particolarmente colpiti. Si è parlato delle condizioni di lavoro di coloro che operano nel trasporto pubblico locale, alle Poste e nelle pulizie (multiservisi) sia nel pubblico (uffici, ospedali, ecc), sia nel privato (aziende, negozi, …): si tratta di un gran numero di persone che lavorano con bassi salari, con contratti part-time e nella precarietà, e che in gran parte sono donne lavoratrici.

Sono settori che soffrono le conseguenze di mancati investimenti pubblici e il Governo non sta stanziando risorse né per dare risposte sui salai e nemmeno per i servizi.

La Manovra di fine anno (Legge di bilancio) oggi lascia tutto com’è, e in alcuni casi va addirittura a peggiorare le cose e a sotto-finanziare funzioni fondamentali.

Infine il problema casa è molto serio: mancano investimenti strutturali per l’Edilizia Residenziale Pubblica e da due anni non è stato più rifinanziato il fondo affitti che dava una mano alle famiglie in difficoltà (che solo in città a Vicenza tre anni fa erano già un migliaio). Queste famiglie pur avendo un reddito da lavoro a causa dell’inflazione e del caro affitti non sono in grado di pagare un anno intero di contratto e spesso vengono sfrattate per morosità e l’ERP non riesce ad assorbirle tutte.

L’iniziativa di oggi coordinata dal segretario generale della CGIL di Vicenza Giancarlo Puggioni ha visto la partecipazione di Giovanna Manuzzato (segr. gen. FILT Cgil), Alan Lucchino (segreteria SLC), Arianna Salarolo (segr. org. FILCAMS Cgil), Francesco Brasco (segretario del SUNIA).

La situazione è grave e la CGIL invita lavoratori e lavoratrici, pensionate e pensionati a scioperare nella giornata di venerdì 12 dicembre 2025.