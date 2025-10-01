Valle Agno: operaio resta ferito gravemente in cantiere

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina, mercoledì 1 ottobre, intorno alle 8.50, in un cantiere di piazza 25 Aprile a Valdagno, nel Vicentino.

Un operaio, mentre stava operando con un’impastatrice per cemento, ha subito un trauma alla mano, rimanendo incastrato nella macchina. I colleghi presenti hanno subito prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del personale del Suem. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Schio, i carabinieri della stazione di Recoaro Terme e gli operatori dello Spisal dell’Ulss 8 Berica.

A causa delle gravi lesioni alle dita, l’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.