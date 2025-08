Valle Agno, auto esce di strada e si incastra in una proprietà privata: un ferito

Poco dopo la mezzanotte di oggi, i Vigili del fuoco sono intervenuti in viale Bonomini per un’uscita autonoma di strada. Un’auto, per cause in corso di accertamento, è finita fuori carreggiata, terminando la corsa incastrata all’interno di una proprietà privata.

Sul posto sono intervenute le squadre dei pompieri provenienti da Schio e dal Distaccamento Volontario di Recoaro con tre autopompe e un totale di nove operatori, che hanno lavorato per mettere in sicurezza il mezzo.

Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale di Valdagno dal personale sanitario. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, per i rilievi e la gestione della viabilità.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza si sono concluse intorno alle 1.30.