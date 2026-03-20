Valdagno, scontro tra auto e scooter: grave 16enne

Incidente nel tardo pomeriggio a Valdagno, in località Piana, lungo via Maestri del Lavoro. Intorno alle 19.20 si è verificato uno scontro tra un’auto e uno scooter.

Ad avere la peggio un ragazzo di 16 anni, che ha riportato un trauma cranico e una lesione a una gamba. All’arrivo dei soccorsi le sue condizioni erano state inizialmente valutate in codice giallo, ma durante il trasferimento la situazione ha richiesto l’innalzamento a codice rosso. Le sue condizioni sono quindi serie.

Il giovane è stato quindi trasportato al pronto soccorso di Arzignano per ulteriori accertamenti e cure.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 per prestare le prime cure e gestire il trasporto in ospedale. La dinamica dell’incidente è in fase di a