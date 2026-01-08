CRONACAVICENZA e PROVINCIA
8 Gennaio 2026 - 9.46

Valdagno, la maledizione del Ponte dei Nori: gru si rompe e operaio cade rimanendo ferito

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Un operaio è rimasto ferito a Valdagno durante i lavori di ricostruzione del ponte dei Nori, l’infrastruttura su cui la città aveva riposto speranza dopo il tragico crollo di aprile 2025, quando un cedimento improvviso causato dall’ondata di maltempo inghiottì un ponte e causò la morte di padre e figlio in auto.

L’incidente è avvenuto nella zona della rotonda del ponte: per motivi ancora in corso di accertamento una gru montata su un camion si è rotta durante una movimentazione, provocando la caduta dell’operaio dal mezzo. Sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Este, che hanno estratto il lavoratore dalle lamiere e lo hanno consegnato alle cure del personale sanitario del Suem 118. Secondo quanto appreso, l’uomo è cosciente e in condizioni stabili dopo l’impatto.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Valdagno, la maledizione del Ponte dei Nori: gru si rompe e operaio cade rimanendo ferito | TViWeb Valdagno, la maledizione del Ponte dei Nori: gru si rompe e operaio cade rimanendo ferito | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy