Valdagno, la maledizione del Ponte dei Nori: gru si rompe e operaio cade rimanendo ferito

Un operaio è rimasto ferito a Valdagno durante i lavori di ricostruzione del ponte dei Nori, l’infrastruttura su cui la città aveva riposto speranza dopo il tragico crollo di aprile 2025, quando un cedimento improvviso causato dall’ondata di maltempo inghiottì un ponte e causò la morte di padre e figlio in auto.

L’incidente è avvenuto nella zona della rotonda del ponte: per motivi ancora in corso di accertamento una gru montata su un camion si è rotta durante una movimentazione, provocando la caduta dell’operaio dal mezzo. Sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Este, che hanno estratto il lavoratore dalle lamiere e lo hanno consegnato alle cure del personale sanitario del Suem 118. Secondo quanto appreso, l’uomo è cosciente e in condizioni stabili dopo l’impatto.