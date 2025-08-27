CRONACAOVEST VICENTINOPROVINCIA Vicenza
27 Agosto 2025 - 17.11

Valdagno, domani verranno fatte brillare 16 bombe in cava

Giovedì 28 agosto, a partire dalle ore 10.00, i Militari dell’8° Reggimento Guastatori Paracadutisti “Folgore” di Legnago (VR) effettueranno le operazioni di bonifica di 16 ordigni di vario calibro e di una bomba a mano rinvenuti a Valdagno (VI), nelle località Castelvecchio e Contrada Valle Rialbo n.11.

Gli ordigni saranno successivamente trasportati presso la cava “Grolla” di Cornedo Vicentino (VI) per il brillamento in sicurezza. Durante le operazioni, la Compagnia Carabinieri di Valdagno garantirà l’ordine e la sicurezza pubblica, presidiando l’area e impedendo l’accesso a persone non autorizzate. Sarà assicurato il controllo dei sentieri e delle vie di accesso al sito, anche in coordinamento con la Polizia Locale, fornendo supporto ai militari impegnati nel disinnesco.

Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco assicurerà i dispositivi di sicurezza di competenza, mentre le operazioni continueranno fino al termine delle attività di bonifica e brillamento.

