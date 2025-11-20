USA – Maxi frode doganale negli Stati Uniti: arrestato un orafo vicentino

Un vasto sistema di elusione dei dazi doganali, legato all’importazione di gioielli negli Stati Uniti, ha portato all’arresto anche di un cittadino vicentino. Claudio Fogale, 51 anni, originario di Mussolente e dipendente della società indonesiana Ubs Gold, è stato fermato dalle autorità federali americane nell’ambito di un’indagine che ha svelato un’evasione di oltre 86 milioni di dollari.

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Fogale e altri tre colleghi avrebbero partecipato a un articolato sistema di triangolazioni commerciali tra Indonesia, Giordania e Stati Uniti, finalizzato ad aggirare i dazi imposti sull’importazione di gioielli. Le spedizioni, per un valore complessivo superiore a 1,2 miliardi di dollari, venivano dichiarate come prodotti realizzati in Giordania, Paese con accordi commerciali più favorevoli, mentre in realtà erano stati fabbricati in Indonesia.

Stando ai documenti depositati in tribunale, il gruppo avrebbe portato avanti la pratica per diversi anni, modificando gli schemi di spedizione anche dopo l’introduzione di nuovi dazi nel 2021. Fogale e una collega indonesiana, Icha Anastasia, sono comparsi nei giorni scorsi davanti a un giudice federale a Newark, dove devono rispondere dell’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica, reato che negli Stati Uniti può comportare fino a 20 anni di reclusione.

Le autorità statunitensi sottolineano che gli imputati restano presunti innocenti fino a eventuale condanna, mentre le indagini proseguono anche sul fronte internazionale per ricostruire l’intera rete di spedizioni e responsabilità.