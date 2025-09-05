BASSO VICENTINO - AREA BERICACRONACAPROVINCIA Vicenza
5 Settembre 2025 - 15.59

Uomo del Basso Vicentino in terapia intensiva ad Arzignano: sospetta encefalite da West Nile

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI


Colpito un uomo del Basso Vicentino, in corso accertamenti

In aggiornamento

È ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Arzignano (Vicenza) un uomo di 73 anni con una grave encefalite che potrebbe essere stata causata dal virus West Nile, trasmesso dalla puntura di una zanzara.

La conferma dell’infezione è attesa dagli esiti degli esami del Dipartimento Zooprofilattico di Padova, ma al momento i sintomi e gli indizi coincidono con il virus.

Si tratta del primo caso grave segnalato nel territorio berico. Secondo le prime informazioni, l’uomo risiede in un comune del Basso Vicentino.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Uomo del Basso Vicentino in terapia intensiva ad Arzignano: sospetta encefalite da West Nile | TViWeb Uomo del Basso Vicentino in terapia intensiva ad Arzignano: sospetta encefalite da West Nile | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy