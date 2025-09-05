5 Settembre 2025 - 15.59
Uomo del Basso Vicentino in terapia intensiva ad Arzignano: sospetta encefalite da West Nile
Colpito un uomo del Basso Vicentino, in corso accertamenti
In aggiornamento
È ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Arzignano (Vicenza) un uomo di 73 anni con una grave encefalite che potrebbe essere stata causata dal virus West Nile, trasmesso dalla puntura di una zanzara.
La conferma dell’infezione è attesa dagli esiti degli esami del Dipartimento Zooprofilattico di Padova, ma al momento i sintomi e gli indizi coincidono con il virus.
Si tratta del primo caso grave segnalato nel territorio berico. Secondo le prime informazioni, l’uomo risiede in un comune del Basso Vicentino.