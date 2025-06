Un fondo di solidarietà del Club Inner Wheel Vicenza per la polizia locale

Un fondo di solidarietà da destinare alla polizia locale di Vicenza per sostenere le spese mediche e legali del corpo. È questa la proposta del Club Inner Wheel Vicenza che oggi la presidente Marta Bellon e la vicepresidente Margherita Letter Manfredini hanno annunciato ufficialmente al sindaco Giacomo Possamai e al comandante della Polizia Locale Massimo Parolin in sala Stucchi, a Palazzo Trissino.Le associate desiderano manifestare con un gesto di solidarietà concreto la vicinanza agli agenti che ogni giorno sono impegnati a tutela dei cittadini.Il service potrà essere incrementato negli anni non solo dai membri del club. L’opportunità è aperta, infatti, a quanti desiderano contribuire, associazioni o privati cittadini.Per informazioni iiw.it.clubvicenza@gmail.com