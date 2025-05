Un ‘assist per la vita’: a Sovizzo la prima ‘Giornata del Cuore’ tra sport e prevenzione

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Sovizzo, 24 maggio 2025 – Il Sovizzo Calcio organizza, con la collaborazione dell’Associazione Morosini, la prima Giornata del Cuore: un sabato interamente dedicato alla salute, alla prevenzione, alla sensibilizzazione e allo sport presso il campo da calcio di Sovizzo, in via Monte Superga 42.

L’iniziativa nasce dalla volontà del Sovizzo Calcio e dell’Associazione Morosini di sottolineare quanto sport e prevenzione debbano andare di pari passo. Ogni anno in Italia si registrano circa 60.000 arresti cardiaci improvvisi, molti dei quali avvengono in luoghi pubblici, durante attività quotidiane o sportive. Il tempestivo intervento tramite manovre di primo soccorso e l’uso del defibrillatore può aumentare le possibilità di sopravvivenza fino al 70%. Purtroppo, però, meno del 15% dei cittadini sa come agire adeguatamente in questi casi e, in caso di arresto cardiaco, ogni minuto che passa senza intervento riduce le possibilità di sopravvivenza del 10%.

La Giornata del Cuore vuole contribuire a colmare questo gap, sensibilizzando atleti, famiglie e cittadini sull’importanza del primo soccorso e dell’utilizzo del defibrillatore; sapere come intervenire, infatti, può fare la differenza. Conoscere le manovre di primo soccorso e saper intervenire tempestivamente è dunque fondamentale, soprattutto in contesti sportivi o affollati.

Il Sovizzo Calcio è molto sensibile a questo tema e vuole farlo suo, per questo è stato organizzato questo evento dove è coinvolta l’Associazione Morosini.

La giornata avrà inizio alle ore 9:00 e vedrà alternarsi nei campi da calcio momenti di formazione pratica sul primo soccorso e l’uso del defibrillatore (DAE), rivolti a tutti gli iscritti dell’associazione sportiva, dai Piccoli Amici alla Prima Squadra, e tenuti da istruttori riconosciuti a livello regionale. Seguiranno triangolari di calcio che coinvolgeranno atleti da diverse associazioni sportive, tra cui il Brendola e il Sarego Liona Academy. Alle ore 18:00 si esibiranno le Stelle Danzanti, squadra di ginnastica ritmica di Brendola, che aprirà il Torneo del Cuore.

Durante tutta la durata dell’evento saranno a disposizione, per i più piccoli, gonfiabili e altro intrattenimento, e per i più grandi ci sarà la possibilità di mangiare e bere. Al termine del Torneo del Cuore ci sarà musica e fuochi pirotecnici.

I numeri sono significativi: almeno 200 i ragazzi coinvolti nel torneo. Questa formazione sarà indirizzata sì verso gli atleti, a misura di ragazzo, ma questi saranno, a loro volta, affiancati da un genitore che parteciperà attivamente al corso insieme al figlio.

Il presidente dell’ASD Sovizzo Calcio, Gianluca Fimiani, dichiara:

“Quando mi è stato proposto di realizzare questo evento ne sono rimasto entusiasta subito. Sport e salute sono un connubio indissolubile. Sensibilizzare i nostri ragazzi sull’importanza del primo soccorso cardiaco credo sia un passo importante per promuovere la cultura della sicurezza e l’apprendimento delle tecniche da usare, oltre ad essere un investimento nella salute pubblica che può salvare vite.”

Mentre la presidentessa dell’Associazione Morosini, Romina Contarato, aggiunge:

“Per noi dell’Associazione Morosini è la prima volta che partecipiamo ad una formazione figlio-genitore presso una società sportiva. Siamo immensamente felici di fare parte di questa giornata e ringraziamo l’ASD Sovizzo Calcio per l’idea e per averci contattato.”

In conclusione, la Giornata del Cuore rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare la comunità sull’importanza di conoscere le tecniche di base per aiutare in caso di emergenza. Speriamo che questo evento ispiri molti a imparare di più sul primo soccorso e a diventare cittadini più consapevoli e responsabili. Ogni azione di prevenzione può fare la differenza. È un “assist per la vita”.