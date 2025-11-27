CRONACAVICENZA e PROVINCIA
Arzignano – Ultimo saluto al capo reparto Luca Casarotto (video)

Ieri la comunità di Arzignano e della Valle del Chiampo si è raccolta per dare l’ultimo saluto al capo reparto Luca Casarotto, accompagnandolo nel suo viaggio finale. La partecipazione straordinaria ha mostrato con chiarezza quanto Luca fosse amato, rispettato e profondamente radicato nel cuore di chi lo ha conosciuto.

La grande famiglia dei Vigili del Fuoco si è stretta attorno ai suoi cari, ricordando un professionista esemplare: un collega che ha saputo unire competenza, dedizione e umanità, lasciando un segno che resterà nel tempo.

In una nota stampa i Vigili del Fuoco scrivono: “Ciao Luca, il tuo esempio continuerà a guidare chi resta”.

