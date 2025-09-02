Ulss 8 Berica: un grazie ai volontari dell’associazione Diabetici Ovest Vicentino

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

È stato un incontro informale ma di grande significato quello avvenuto presso la Direzione dell’ULSS 8 Berica, durante il quale il Direttore Generale Patrizia Simionato ha voluto personalmente incontrare e ringraziare i volontari dell’Associazione Diabetici Ovest Vicentino, insieme a quelli dell’Associazione Donatori di Sangue “Cav. Pietro Trevisan” di Montecchio Maggiore, dell’Associazione Italiana Soccorritori e ai membri del Gruppo Alpini Alte Ceccato.

Sono circa una trentina i membri dell’Associazione Diabetici Ovest Vicentino che ogni giorno prestano assistenza agli utenti presso i Punti Prelievo di Arzignano e Montecchio Maggiore, aiutando nei loro spostamenti gli utenti con difficoltà di movimento e fornendo indicazioni preziose per l’utilizzo della pulsantiera che regola gli accessi.

«Sono davvero tanti i modi in cui la comunità vicentina dimostra la propria vicinanza e attenzione alle strutture sanitarie e agli utenti di queste ultime – commenta la dott.ssa Patrizia Simionato -. L’impegno dei volontari dell’Associazione Diabetici Ovest Vicentino va ad agevolare una fascia di utenza fragile ed è a maggior ragione meritevole di attenzione considerando che si tratta di un’attività portata avanti da chi è anche paziente delle nostre strutture. Per questo li ringrazio. Questo se da una parte dimostra la grande generosità d’animo dei volontari, dall’altra è anche un indicatore del buon rapporto che si è instaurato nel corso degli anni tra i nostri servizi, in particolare in questo caso quello di Diabetologia, e i pazienti».

«Vorrei innanzitutto ringraziare il Direttore Generale, dott.ssa Patrizia Simionato, per la sensibilità che ha dimostrato nei confronti dei nostri volontari – commenta Giorgio Gentilin, presidente dell’Associazione Diabetici Ovest Vicentino -. Il suo gesto è stato particolarmente apprezzato dai nostri associati, che ogni mattina dal lunedì al venerdì, con qualsiasi tempo, trascorrono la mattina nei Punti Prelievo di Arzignano e Montecchio Maggiore fornendo assistenza agli utenti e agevolando così anche il lavoro del personale dell’Azienda sanitaria».

«Questo è stato il primo di una serie di incontri che intendiamo organizzare come Direzione con le associazioni dei volontari – conclude la dott.ssa Simionato – per esprimere il nostro apprezzamento e la nostra gratitudine per la generosità con cui centinaia di vicentini ogni giorno si mettono a disposizione nelle nostre strutture per offrire in vari modi aiuto e supporto ai pazienti e ai loro familiari. Si tratta di gesti semplici ma importanti, che dimostrano la grande sensibilità di tutta la comunità verso il mondo della sanità pubblica».