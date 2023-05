Ci sto? Affare fatica”, aprono le iscrizioni per l’edizione 2023 per la prima volta a Crespadoro

Aprono il 15 maggio, alle 12.00, le iscrizioni per l’edizione 2023 di “Ci sto? Affare fatica!”, promosso dal Comune di Crespadoro con la collaborazione di Cooperativa Tangram. Il progetto ospiterà 1 squadra sul territorio, per un numero potenziale di 10 partecipanti, grazie all’investimento del Comune di Crespadoro.

Il progetto è rivolto a tutti quei giovani – dai 14 ai 19 anni, compresi anche i tredicenni che stanno concludendo la terza media, residenti nei Comuni aderenti al progetto – che durante l’estate vorranno prendersi cura della propria città, sperimentando capacità personali e acquisendo nuove competenze. Ci si può iscrivere dal sito www.cistoaffarefatica.it seguendo le indicazioni.

I giovani partecipanti saranno coinvolti – dal 26 al 30 Giugno 2023, dalle 8.30 alle 12.30, dal lunedì al venerdì – in svariate attività settimanali di cura del bene comune: dalla pulizia dei centri abitati e delle vie dei quartieri, alla manutenzione dei parchi gioco, all’impregnatura e alla tinteggiatura di giostre, staccionate, aule di scuole materne, elementari e medie, e moltissimo altro ancora. Una movimentazione a tutti i livelli che riempirà di entusiasmo e significato l’estate dei ragazzi, raggruppati in squadre miste di 10 e guidati da un/a giovane tutor e da un handyman, un volontario adulto con competenze tecniche e artigianali. Le attività saranno ospitate dai Comuni, dai quartieri, dalle scuole e dal mondo associativo e del terzo settore in genere. A ciascun ragazzo/a partecipante saranno consegnati in omaggio dei “buoni fatica” settimanali del valore di € 50,00, in abbigliamento, spese alimentari, libri scolastici, cartoleria, libri di lettura, negozi di musica, tempo libero, offerti dai numerosi negozi ed aziende locali che hanno aderito al progetto.

Le attività delle squadre saranno realizzate in ottemperanza a quanto verrà indicato per tutte le esperienze educative previste durante l’estate, in un momento di prudente e preziosa ripartenza per la socialità, l’aggregazione e l’impegno delle giovani generazioni e delle comunità locali.

In questi giorni è in corso la selezione dei tutor (giovani dai 20 ai 30 anni) che accompagneranno i partecipanti in questa esperienza: sono anche loro i grandi protagonisti di quest’edizione, che con disponibilità preziosa, appassionata e competente coordineranno le squadre in tutto il territorio.

Inaugurato nel 2016 dal Comune di Bassano del Grappa, il progetto ha riscosso ogni anno un successo sempre maggiore, attivando una Rete di promotori territoriali composita e arrivando a coinvolgere 5123 partecipanti nell’edizione 2021, con un totale di 640 squadre di giovani impegnate nella cura e nella manutenzione dei beni comuni tra Veneto, Lombardia, Trentino Alto-Adige e Marche. Nel 2022 hanno partecipato più di 200 Comuni in 14 regioni, per un coinvolgimento di 800 squadre e 6000 ragazzi: si sono aggiunti per questa edizione nuovi territori e 10 nuove Regioni grazie al progetto “Ci sto? Affare fatica – Verso l’Italia”, sostenuto con il Fondo per il finanziamento di Iniziative e Progetti di rilevanza nazionale finanziati per l’anno 2020. Anche il 2023 vedrà la partecipazione di 14 regioni con l’aggiunta di nuovi territori che hanno deciso di aderire al progetto, per un coinvolgimento di 731 squadre e 8.000 ragazzi.