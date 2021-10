Tunisino clandestino arrestato per spaccio con più di un etto di hashish

Ieri sera alle ore 20 il Nucleo Operativo dei Carabinieri è intervenuto in via Rumor sono intervenuti in via Rumor a Vicenza, nell’ambito delle attività di controllo contro lo spaccio di stupefacenti. Insospettiti da due persone che confabulavano all’interno di un’auto parcheggiata in modo irregolare a bordo strada, hanno effettuato un controllo. Il passeggero alla vista dei carabinieri ha tentato la fuga ma è stato subito bloccato. Si tratta di Slimeni Nizar, cittadino tunisino di 24 anni, irregolare sul territorio. E’ stato trovato in possesso di 6 involucri contenenti complessivamente 110,91 grammi di hashish, nascosti dentro il giubbotto. E’ stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ stato informato il PM di turno, Alessandra Block e portato nelle camere di sicurezza del comando in attesa del processo per direttissima. Oggi, nell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto e sottoposto il 24enne alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione per tre volte alla settimana in comando di Vicenza.

Vicenza, 14 ottobre 2021