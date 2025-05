Truffe agli anziani: il Comune di Montecchio Maggiore invita alla massima attenzione

A seguito dei recenti episodi di truffe ai danni di persone anziane denunciati alle forze dell’ordine, l’Amministrazione comunale di Montecchio Maggiore invita tutta la cittadinanza a prestare la massima attenzione e segnalare ogni situazione sospetta contattando tempestivamente il numero unico di emergenza 112, oppure la Polizia Locale dei Castelli al numero 0444 699437.

«Condanniamo fermamente quanto accaduto», dichiara il sindaco Silvio Parise. «Questi reati colpiscono spesso le fasce più fragili della popolazione ed è fondamentale che nessuno si senta solo. È importante sapere a chi rivolgersi in caso di dubbio sull’identità della persona che si ha di fronte. Per contribuire alla prevenzione e al contrasto di fatti simili, il Comune intende organizzare nelle prossime settimane alcune serate informative pubbliche, aperte a tutti i cittadini. Durante gli incontri verranno forniti consigli pratici e indicazioni utili per riconoscere e difendersi da tentativi di raggiro».