5 Gennaio 2026 - 9.54

Trovato senza vita l’escursionista scomparso dal 27 dicembre sulle Piccole Dolomiti

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Simone Dal Bon, escursionista 43enne di Schio (Vicenza), di cui non si avevano più notizie dal 27 dicembre scorso. Il suo corpo è stato individuato ieri in un canalone delle Piccole Dolomiti vicentine.

Le operazioni di ricerca erano state avviate nei giorni scorsi dal Soccorso alpino e speleologico del Trentino e del Veneto, dopo il ritrovamento dell’auto dell’uomo a Pian delle Fugazze, al confine tra le due regioni. Sulla base di segnalazioni ritenute attendibili, nella giornata di ieri i soccorritori hanno concentrato le verifiche in alcune aree ritenute prioritarie, in particolare nella zona del Pasubio e tra il monte Baffelan e il monte Cornetto.

Per ampliare il raggio d’azione è stato impiegato anche l’elicottero decollato da Trento, che ha effettuato diversi sorvoli sull’area del Pasubio. Proprio durante uno di questi controlli aerei è stato individuato il corpo dell’escursionista all’interno di un canalone. Al momento sono in corso le procedure per il recupero della salma.

