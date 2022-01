Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Ieri sera verso le 19 a Castelgomberto in via XXV Aprile una pensionata di 70 anni è stata travolta da un’auto, guidata da una giovane di Cornedo. La donna investita è stata subito soccorsa da alcuni residenti e quando il 113 è arrivato è stata caricata in ambulanza e, visto le gravi condizioni, portata a Vicenza.