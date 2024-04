Castelgomberto diventa Città dell’Olio

Castelgomberto entra a far parte dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio. L’Amministrazione comunale ha raggiunto un obiettivo che si era prefissata da tempo e la sua domanda di adesione all’Associazione ha avuto finalmente esito positivo.

Fondata nel dicembre 1994, riunisce i Comuni, le Province, le Camere di Commercio, i GAL (Gruppi di Azione Locale) – ai sensi della normativa europea – e i Parchi, siti in territori nei quali si producono oli che documentino adeguata tradizione olivicola connessa a valori di carattere ambientale, storico, culturale e/o rientranti in una Denominazione di Origine.

Nello specifico l’Associazione ha tra i suoi compiti principali quello di divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità; tutelare e promuovere l’ambiente ed il paesaggio olivicolo; diffondere la storia dell’olivicoltura; garantire il consumatore attraverso la valorizzazione delle denominazioni di origine, l’organizzare eventi, l’attuazione di strategie di comunicazione e di marketing mirate alla conoscenza del grande patrimonio olivicolo italiano.

“Una novità importantissima per Castelgomberto” – dichiara l’assessore alle Associazioni e vicesindaco Davide Schiavo. “Un obiettivo che abbiamo inseguito già dal primo mandato e che ora finalmente abbiamo raggiunto. Castelgomberto ha una cultura ultracentenaria legata all’olio, agli olivi e ad oggi, nel nostro territorio, vi sono più di 100 olivicoltori. Tutti motivati da una nobile passione, che permette al territorio di rimanere vivo, manutenuto e valorizzato, perché chi si occupa di olivicoltura si occupa di tutela del territorio.

Ciò che ci ha spinto a questo passo è anche la volontà di mettere in rete il privato olivicoltore con le associazioni, come la Pro Loco affinché vengano organizzare serate ed eventi legati a questo meraviglioso prodotto, per promuoverlo e per promuovere Castelgomberto con la forza di appartenenza ad un circuito d’eccellenza”.

Orio Mocellin, membro della Giunta dell’Associazione: “Mi congratulo con l’Amministrazione comunale di Castelgomberto per l’ingresso nell’Associazione, che è composta da 480 comuni di 18 regioni italiane. Gli obiettivi dell’Associazione sono molteplici: la valorizzazione dell’olio-turismo, dell’olio extravergine d’oliva, la degustazione di oli, la tutela del paesaggio e molto altro.

L’olio extravergine, se lavorato bene, è un toccasana per la nostra salute. Organizza molte attività:

la merenda nell’oliveta, la Giornata nazionale della camminata tra gli olivi, corsi di degustazione, attività con le scuole, dalle elementari alle superiori proprio per farlo conoscere alle nuove generazioni e a chi decide che l’olio farà parte della sua vita”