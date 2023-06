Ritorna la Sagra di Valle di Castelgomberto

A VALLE DI CASTELGOMBERTO TORNA LA SAGRA!

Un momento molto atteso e un grande ritorno, che inaugura gli eventi estivi di Castelgomberto.

Tutto pronto a Valle per la Sagra che ritorna dopo qualche anno di ‘pausa’ e lo fa con il grande entusiasmo degli organizzatori: la Pro Loco di Castelgomberto, il gruppo Alpini Valle di Castelgomberto, l’Unità pastorale e il patrocinio del Comune.

“Si riparte – dichiara il vicesindaco ed assessore agli Eventi e alle Associazioni, Davide Schiavo – con questo bello e tradizionale evento che mancava da qualche anno. Una sagra che rappresenta una tradizione per il nostro territorio. E’ pensata per tutti: giovani, anziani, bambini, famiglie e devo ringraziare i tanti volontari, la Pro Loco, il Gruppo Alpini e l’Unità Pastorale, oltre ai cittadini di Valle che stanno costituendo un Comitato. Siete tutti invitati a partecipare, non solo per divertirci e stare assieme, ma anche per celebrare l’anniversario del Gruppo Alpini di Valle”

PROGRAMMA

Si comincia VENERDì 30 GIUGNO con la Cerimonia per il 70° anniversario della fondazione del Gruppo Alpini ‘Valle di Castelgomberto’ (ore 19.30: alzabandiera, onore ai caduti e benedizione del nuovo gagliardetto del Gruppo)

A seguire Serata Corale nella chiesa di Santa Cecilia di Valle

Dalle 21.30 tuffo nella musica anni ‘80 con AREA 80

SABATO 1° LUGLIO ‘MUEVELO’ – Dalle ore 21.00 – Serata con musica latino-americana con DJ SET e animazione e spettacolo by Andrea Valentino e tutto lo staff.

DOMENICA 2 LUGLIO – Dalle ore 21.00 – Serata con ballo liscio con Lady D Band Orchestra

DURANTE TUTTA LA SAGRA VI SARA’ UN RICCO STAND GASTRONOMICO