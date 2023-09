Maratoneta vicentino muore in Sicilia durante la Etna Extreme: Castelgomberto in lutto

Un uomo di 55 anni di Vicenza è morto in Sicilia durante la maratona estrema “Etna Extreme” – La 100 km sul vulcano – che si svolge sui tornanti dell’Etna. E’ successo ieri alle 20 circa.

Si tratta di Roberto Fornaro, di Castelgomberto. L’uomo ha avuto un malore e si è accasciato. Purtroppo inutili i soccorsi arrivati sul posto. Sul posto è arrivato anche il figlio per il riconoscimento della salma. Nella notte è arrivato il figlio del maratoneta per il dovuto riconoscimento e la salma è stata riconsegnata alla famiglia. Sono intervenuti i carabinieri di Randazzo. La gara è stata fermata al 50° km quando gli atleti erano arrivati in prossimità di Milo. Molto scossa la comunità di Castelgomberto, dove Roberto era conosciuto. Aveva una barberia nel paese ed era impegnato nel mondo associazionistico sportivo (non solo perché uno dei fondatori della Casteltrail e ma anche come collaboratore nel calcio giovanile). Il sindaco Davide Dorantani e l’assessore allo Sport Davide Schiavo: “Una notizia che ci ha scossi. Roberto era conosciuto, ben voluto, amava lo sport ed era prezioso nel mondo associazionistico. Schietto e sincero, amava Castelgomberto ed era sempre pronto a promuovere nuove idee per valorizzarlo. Alla famiglia la vicinanza dell’Amministrazione e dell’intera comunità”.

Nel frattempo a Castelgomberto si moltiplicano i messaggi di cordoglio via social. Ecco quello del Castelgomberto Lux

“Una notizia terribile ha sconvolto tutto il Castelgomberto Lux. Nella notte in un trial a Catania è venuto a mancare Roberto Fornaro, allenatore dei nostri Piccoli Amici. Figaro per tutti era un vero punto di riferimento per i nostri bimbi. Con la sua passione, capacità, ma soprattutto le doti umane che lo hanno sempre contraddistinto è sempre stato fondamentale per la crescita dei bimbi.

Siamo distrutti per aver perso un grande amico e in questo momento di grande dolore siamo vicini alla famiglia.

Figaro non ti dimenticheremo mai e mister Melania porterà avanti i tuoi valori.

Che la terra ti sia lieve…”

Ecco quello della Montefortiana (Verona)

Doveva essere un Settembre ricco di soddisfazioni nel nostro gruppo ed era iniziato nel migliore dei modi, ma come un fulmine a ciel sereno è arrivata una sconvolgente notizia da una gara….non potevo crederci….un nostro grande amico e compagno di corsa ci ha lasciato improvvisamente…ora Roberto Fornaro farai le tue lunghe corse lassù e non smetteremo mai di pensarti…ciao Robi