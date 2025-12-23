Tragedia di Arcugnano: l’amico di Francesco indagato per omicidio stradale

Il 19enne, Francesco Visintin, studente del primo anno di Medicina, ha perso la vita sabato sera in un incidente stradale a Perarolo di Arcugnano (Vicenza). Lo schianto è avvenuto poco dopo le 22.30 in via San Bernardino: al volante c’era un suo coetaneo, ora indagato per omicidio stradale, che avrebbe perso il controllo dell’auto dopo una curva, finendo contro un muro.

In auto erano quattro persone: i due passeggeri posteriori e il conducente sono rimasti feriti ma autonomamente sono usciti dal veicolo. Visintin, invece, è rimasto incastrato tra le lamiere ed è deceduto sul colpo. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’auto a Gpl, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Gli altri tre giovani sono stati trasportati in ospedale: due ragazzi di 19 anni con fratture in ortopedia e una ragazza di 17 anni in terapia intensiva pediatrica al San Bortolo.

L’automobilista è stato sottoposto a esami del sangue e alcol test per verificare eventuali sostanze assunte prima dell’incidente. La comunità di Torri di Quartesolo piange la perdita del ragazzo, ricordato per il volontariato in parrocchia e il legame con amici e famiglia. Il sindaco Gianluca Ghirigatto e il padre, Massimo, avvocato stimato, hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia.