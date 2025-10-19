Tragedia ad Asiago: auto con cinque ragazzi si schianta contro una fontana, tre morti

È di tre vittime e due feriti il bilancio del terribile incidente avvenuto nella notte ad Asiago, verso le 3.30, in via Verdi, all’ingresso del paese. Una Peugeot 207 con a bordo cinque ragazzi si è schiantata a forte velocità contro la fontana al centro della rotatoria. A perdere la vita sono stati Riccardo Gemo, 20 anni di Creazzo, Nicola Xausa, 21 anni, e Pietro Pisapia, 20, entrambi di Lusiana Conco.

Gravemente ferito Mirko Bez, 21 anni, di Belluno, ricoverato in codice rosso all’ospedale di Bassano del Grappa con fratture e contusioni cerebrali e toraciche. Illeso invece Otto Pasioi, del Trevigiano.

I giovani stavano rientrando da una festa di compleanno quando, secondo le immagini delle telecamere di sorveglianza, l’auto è piombata ad altissima velocità da via Lavarone senza rispettare la precedenza, saltando l’aiuola spartitraffico e finendo contro la fontana. L’impatto è stato devastante: l’auto si è praticamente distrutta e per i tre vicentini non c’è stato nulla da fare.

«Le immagini sono chiarissime — ha spiegato il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern — andavano a velocità elevatissima. È una tragedia che lascia senza parole, penso alle famiglie distrutte dal dolore».

Sconvolta anche Lusiana Conco, paese di due delle vittime. La sindaca Antonella Corradin ha raccontato di aver appreso la notizia mentre era in viaggio con alcuni parenti dei ragazzi: «Sul pullman è calato un silenzio irreale. Abbiamo sospeso ogni iniziativa, la comunità è sotto choc».

L’Altopiano è ancora una volta teatro di un dramma: appena un mese fa, sempre a Lusiana Conco, aveva perso la vita il tredicenne Stefano Angonese, travolto da un’auto pirata.

I corpi dei tre giovani sono stati trasferiti all’obitorio di Asiago, mentre i carabinieri e i vigili del fuoco lavorano per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto. Tutti e cinque i ragazzi, secondo quanto si apprende, erano legati al mondo dello sci alpino.