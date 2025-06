Tragedia a Ponte di Barbarano: anziana trovata senza vita nel Bisatto

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Barbarano Mossano (VI), 3 giugno 2025 – Tragica scoperta nel primo pomeriggio di oggi a Ponte di Barbarano, dove il corpo senza vita di un’anziana è stato recuperato nelle acque del canale Bisatto, nei pressi del ponte.

L’allarme è scattato attorno alle 14.30, quando il marito della donna, non vedendola rientrare, ha contattato i soccorsi. Sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco di Lonigo, la polizia locale del Basso Vicentino, i carabinieri di Barbarano Mossano e i sanitari del Suem 118. I pompieri hanno recuperato il corpo, ma per l’anziana – una pensionata di 84 anni residente nella zona – non c’era purtroppo più nulla da fare. Il medico del 118 ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, tutto lascia supporre si tratti di un gesto volontario. Le indagini sono in corso per chiarire ogni dettaglio della vicenda. L’area del ritrovamento è stata delimitata per consentire le operazioni di soccorso e accertamento.