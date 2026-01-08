CRONACAVICENZA e PROVINCIA
8 Gennaio 2026 - 10.30

Torri di Quartesolo – Investimento all’alba in via Roma, donna ricoverata in gravi condizioni

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Paura nelle prime ore del mattino in via Roma, dove una donna è stata investita mentre attraversava la carreggiata. L’incidente si è verificato intorno alle 6.20 di oggi, giovedì 8 gennaio.

Secondo una prima ricostruzione, una berlina guidata da un militare statunitense ha urtato una donna residente nel Vicentino, di circa cinquant’anni. L’impatto è stato violento e la donna ha riportato ferite serie.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i carabinieri, che stanno svolgendo gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e le responsabilità.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Torri di Quartesolo - Investimento all’alba in via Roma, donna ricoverata in gravi condizioni | TViWeb Torri di Quartesolo - Investimento all’alba in via Roma, donna ricoverata in gravi condizioni | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy