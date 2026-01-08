Torri di Quartesolo – Investimento all’alba in via Roma, donna ricoverata in gravi condizioni

Paura nelle prime ore del mattino in via Roma, dove una donna è stata investita mentre attraversava la carreggiata. L’incidente si è verificato intorno alle 6.20 di oggi, giovedì 8 gennaio.

Secondo una prima ricostruzione, una berlina guidata da un militare statunitense ha urtato una donna residente nel Vicentino, di circa cinquant’anni. L’impatto è stato violento e la donna ha riportato ferite serie.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i carabinieri, che stanno svolgendo gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e le responsabilità.