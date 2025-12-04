CRONACAVICENZA e PROVINCIA
4 Dicembre 2025 - 13.35

Torri di Quartesolo: donna gravemente ferita trovata in cortile condominiale

Questa mattina, a Torri di Quartesolo, una donna di 49 anni è stata scoperta in condizioni critiche nel cortile del palazzo in cui risiede con la famiglia. L’allarme è scattato poco dopo le 5, quando i vicini hanno notato la situazione e hanno chiamato i soccorsi.

Gli operatori del 118, intervenuti immediatamente, hanno constatato la gravità delle ferite e hanno trasportato la donna d’urgenza all’ospedale San Bortolo, dove attualmente è ricoverata in rianimazione. Le sue condizioni restano estremamente serie.

La polizia ha avviato le indagini, con la squadra mobile e la scientifica impegnate nei rilievi sul luogo. L’indagine è coordinata dalla procura locale, che ha già ricevuto comunicazioni dai sanitari intervenuti.

