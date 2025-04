Torna la domenica ecologica, il 27 aprile

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Domenica 27 aprile torna la domenica ecologica con tante iniziative di sensibilizzazione ambientale, tra passeggiate in zona Debba e il Mercato della Terra. Previsto anche il ritorno dell’atteso appuntamento con Interno Verde. Vista la chiusura della stagione termica non ci sarà il blocco del traffico.«Chiudiamo la stagione 2024 2025 delle domeniche ecologiche così come l’abbiamo aperta – le parole dell’assessore all’ambiente Sara Baldinato -, con Interno Verde e il messaggio che vogliamo dare ai nostri concittadini: prendersi cura dei propri spazi verdi rende la città non solo più bella ma aiuta anche la biodiversità e migliora la qualità dell’ambiente urbano. In più ci saranno le attività organizzate dal consiglio di quartiere numero 4 in zona Riviera Berica sul tema dei rifiuti e sulla riscoperta della zona. Al mercato della Terra con Slow food, nostro prezioso partner che da settembre 2024 ci aiuta a parlare di sostenibilità ambientale, si aggiunge un mercato che parla di economia circolare, “Uno Due Tre Stella”, dove i cittadini potranno dare una nuova vita ad oggetti usati, invece che destinarli a diventare un rifiuto: un nuovo appuntamento organizzato grazie alla collaborazione con l’assessorato al commercio e all’assessore Balbi».«Ritorna il festival dei giardini vicentini – spiega l’assessore alla cultura e al turismo Ilaria Fantin, in merito al ritorno di Interno Verde -, un appuntamento che vogliamo proporre ogni anno perché ricco di significato e perfettamente in linea con la nostra programmazione. Aprire i luoghi verdi più nascosti della nostra città, o imparare a conoscere quelli che più volte attraversiamo, significa entrare in connessione con il nostro territorio. Solo così saremo in grado di promuoverlo al meglio, apprezzandone ogni angolo di paesaggio. Interno Verde, con la sua formula diffusa, allarga le mura del centro storico e per due giorni ci tiene tutti incollati ad una mappa destinata a tutte le età».«Il mercato ortofrutticolo è uno spazio importante della città, luogo che merita di essere rigenerato e valorizzato – aggiunge l’assessore al commercio Cristina Balbi -. Su questo l’amministrazione sta lavorando per potenziare un mercato alimentare aperto ai cittadini e alla città per più ore al giorno. Favorire i produttori e i prodotti locali, individuare e coinvolgere gli attori pubblici e privati, guidare la trasformazione coordinata delle aree di trasformazione attigue, restituire spazi alla città per funzioni complementari, incrementare la dotazione di servizi del quartiere, dare uno slancio moderno all’area del mercato: il mercato della terra si inserisce in questo percorso di valorizzazione del mercato ortofrutticolo che vogliamo diventi un luogo di incontro fra cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sulla cultura del Cibo del territorio, in termini di prodotti alimentari, scambi commerciali, diffusione della conoscenza del nutrirsi in modo sano e sostenibile. Ritorna poi anche quest’anno il mercatino “A tutt’arte”, un iniziativa che coinvolge le attività commerciali di corso Padova. Espositori e i cittadini potranno riprendersi gli spazi in corso Padova, trovando proposte di arte e di artigianato. Sarà la festa di colori, anche per ritrovare spazi di comunità».Tra gli eventi più attesi c’è sicuramente Interno Verde Vicenza 2025: saranno 25 i giardini, i parchi e i cortili aperti per festeggiare la seconda edizione di Interno Verde a Vicenza, che si terrà sabato 26 e domenica 27 aprile. Il programma sarà ricco di sorprese, con decine di corti, cortili e orti urbani pronti ad accogliere per un weekend i curiosi, vicentini e turisti, interessati ad esplorare l’anima più rigogliosa della città.Immancabile poi la presenza di Plastic Free con il suo gazebo in zona Debba. Il ritrovo per la raccolta organizzata sempre da Plastic Free è previsto alle 9.30 in viale Riviera Berica all’altezza del civico 754.Previsto anche il Mercato della Terra con Slow food aperto per la prima volta dalle 9 alle 17. In concomitanza, ci sarà anche l’assemblea regionale dei delegati di Slow Food del Veneto e talk sulle politiche del cibo alle 11.30. Racconteranno la loro esperienza Raoul Tiraboschi, vicepresidente nazionale Slow food, Attilio Saggiorato, delegato regione Veneto Slow food, e l’assessore Baldinato.Appuntamento poi, in contemporanea con il Mercato della Terra, con il nuovo mercato di scambio tra privati “Uno due tre stella”, organizzato dall’associazione Pandora, in via Mercato Nuovo, dalle 10 alle 18.Spazio all’apiario didattico del mercato ortofrutticolo, che sarà inserito nei giardini di Interno verde, dove è previsto l’evento “A tu per tu con la regina”: grazie all’arnia didattica dell’Associazione regionale apicoltori del Veneto si potrà scoprire la magia di questo misterioso microcosmo, osservando gli insetti attraverso il vetro, ascoltando il racconto di chi li conosce bene.Torna anche la mostra fotografica con Il punto focale al Mercato della terra.In occasione della mostra mercato “A tutt’Arte” è prevista inoltre una chiusura temporanea del traffico in contra’ XX Settembre, contra’ Porta Padova e nel tratto di contra’ San Domenico compreso tra stradella delle Cappuccine e contra’ XX Settembre. Verrà anche istituito un divieto di sosta in contra’ XX Settembre e in contra’ Porta Padova, nel tratto tra la stessa contra’ XX Settembre e stradella San Pietro.Prevista poi, durante il pomeriggio, una passeggiata organizzata dal consiglio di quartiere di Debba dal titolo “Artisti e angoli di Debba”: breve tour alla scoperta del quartiere con il ritrovo previsto alle 14 di fronte alla chiesa di Debba. Alle 14.30 aprirà le porte Freak of Nature e lo scultore Andrea Barbiero. Seguirà una visita all’ex canapificio, alle case operaie, alla conca di navigazione e al ponte storico. Alle 16, infine, prevista una visita allo studio Alberto Salvetti.