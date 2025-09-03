Torna il 7 settembre a Thiene la Festa dello Sport 

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nella prima domenica di settembre ci sarà dalle 15.30 alle 19.00 il grande pomeriggio di festa dedicato allo Sport, alle associazioni sportive del territorio e a tutte le persone che gravitano attorno a questo meraviglioso mondo, che accoglie e mantiene sane e attive persone di ogni età.

La Festa dello Sport è giunta alla sua dodicesima edizione e ad oggi annovera ben 34 associazioni partecipanti.

La Festa è organizzata dall’ Assessorato allo Sport in collaborazione con le associazioni sportive del territorio, che offriranno un’ampia vetrina a delle specialità sportive e del mondo del fitness e metteranno a disposizione proprio personale e materiale informativo nei gazebi allestiti lungo Corso Garibaldi, le Piazze Ferrarin e Chilesotti e al parco di Villa Fabris.

Dichiara Marina Maino, Assessora allo Sport: «La Festa dello Sport è un’occasione unica per celebrare il valore dello Sport e la sua capacità di unire e coinvolgere persone di ogni età. È la dimostrazione concreta dell’impegno delle nostre associazioni che, con passione e dedizione, offrono un’ampia gamma di attività, promuovendo uno stile di vita sano e attivo. Invito tutti i cittadini e le famiglie con i propri figli a partecipare a questa giornata di festa per scoprire le discipline sportive, conoscere da vicino le realtà del nostro territorio e trovare quella giusta per la prossima stagione».

Le attività promozionali e dimostrative saranno molteplici e variegate, con particolare attenzione per gli sport giovanili, individuali e di squadra: il Volley con Fulgor, Robur e Pallavolo Santo, il Basket con Fulgor e Giocosport Academy, il Calcio a 5 con il Futsal Thiene, Calcio con Fulgor e la pallamano San Vito; saranno presenti l’ Hockey Thiene, il Tennis Thiene e il Rugby Thiene, tutti con stand informativi e campetti di prova, sia in centro che al parco di Villa Fabris. Gli sport acquatici saranno presentati dalla Forus Italia. Presente la Ginnastica Dinamica Militare, la Boxe di Dynami e gli sport di combattimento del Fight Club Thiene. Le Arti marziali: Tai Chi, Qi Gong, Yoga Taoista con Kun Lun; Judo, Aikido e difesa personale con il Judo club Robur, Karate Altovicentino per bambini, ragazzi e adulti e Xieu Lam Tu con il Kung Fu. Presente anche la pedana della Scherma Malo presso le mura del Castello, mentre al parco ci saranno Scherma e armi giapponesi a cura di Kiumizu Kan ASD. Non mancherà il ritmo con Jazzercise, Twister Dance Academy e Smove, e la ginnastica artistica sarà rappresentata dalla Saltimbanco Academy. Tra gli stands la grazia dei movimenti con Studio Danza Thiene e Galleria Spazio Danza. Davanti al Municipio ci sarà una linea di tiro elettronico a cura del Tiro a Segno Nazionale di Thiene, dove si potranno provare sport di tiro. Lo yoga sarà presente con la scuola Centro Shakti, il pilates con Anima Pilates. A Villa Fabris si troveranno le danze popolari presentate da Sole d’Oro APS, la Danza Acrobatica FlyFit Academy e una zona olistica a cura di Olistica Maya. In questa edizione, in piazza Chilesotti ci sarà il Parkour, rappresentato da Krap ASD. In Corso Garibaldi sarà presente il gazebo informativo del Progetto “Special Coach”: le famiglie potranno conoscere una nuova realtà, nata dalla sinergia fra allenatori di varie discipline, la ODV Autismo Veneto e l’Assessorato allo Sport di Thiene, che propone attività specifiche per ragazzi speciali.

Presente infine Decathlon Thiene, con abbigliamento e attrezzature sportive.

Sul palco di villa Fabris, per tutta la durata della festa, si susseguiranno esibizioni delle varie associazioni, per concludersi poi, intorno alle 18.30 con una sessione di Ecstatic Dance, danza olistica “Dance the medicine” con Dj aperta a tutti, direttamente dall’ America e presentata da Olistica Maya.

La Croce Rossa di Thiene, i volontari di Protezione civile e l’Associazione Falchi saranno di supporto alla manifestazione.

La Festa dello Sport aprirà una stagione sportiva varia e dinamica, già iniziata con l’iniziativa denominata Buon rientro in salute, pratiche taoiste di lunga vita Qi gong, Tai chi old Fu Style, Yoga dei saggi Immortali, che si terranno in tre appuntamenti condotti dal Maestro Cenci Oscar di ASD Kun Lun nei sabati 6,13, 20 e 27 settembre al parco del Bosco, dalle 10.00 alle 11.00, con ingresso libero e gratuito.

Le pratiche verranno annullate in caso di maltempo.