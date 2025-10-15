EVENTIOVEST VICENTINOPROVINCIA Vicenza
15 Ottobre 2025 - 10.35

Torna ‘Chiampo in Rosa’! Il 18 ottobre la camminata solidale per sostenere la Lilt

P.U. - E.S.
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Sabato 18 ottobre 2025 torna a Chiampo la terza edizione di Chiampo in rosa, l’iniziativa benefica organizzata con il patrocinio del Comune e il supporto del Gruppo Alpini, di Chiampo Città del Dono e di Chiampo Giovani. Il ritrovo è fissato alle 9.30 davanti al Municipio per una passeggiata di circa 5 chilometri tra le vie del paese, adatta a tutti. L’arrivo è previsto alle 11.30 presso la sede della Lilt, dove si terrà un rinfresco finale. La quota di partecipazione è di 5 euro (10 euro con t-shirt), acquistabile direttamente all’evento. Il ricavato sarà interamente devoluto alla Lilt di Chiampo per sostenere la lotta contro i tumori.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Torna 'Chiampo in Rosa'! Il 18 ottobre la camminata solidale per sostenere la Lilt | TViWeb Torna 'Chiampo in Rosa'! Il 18 ottobre la camminata solidale per sostenere la Lilt | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy