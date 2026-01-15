Tootsie, il musical… arriva al Comunale di Vicenza

Ancora un musical dal sapore cinematografico al Teatro Comunale di Vicenza: sabato 17 e domenica 18 gennaio è in scena Tootsie, il musical

Il primo musical del Nuovo Anno al Teatro Comunale di Vicenza (spettacolo fuori abbonamento) è Tootsie, il musical con Paolo Conticini, uno dei volti più amati dello spettacolo italiano, una produzionePeeparrow Entertainmentin collaborazione con ilTeatro Sistina,in programma in doppia data in Sala Maggiore, sabato 17 gennaio alle 20.45 e domenica 18 gennaio alle 17.00.

Dopo ilgrande successo di pubblico e critica ottenuto nel tour della scorsa stagione, torna infatti in scena nei teatri italiani Tootsie, il musical, uno spettacolo firmato e adattato in italiano da Massimo Romeo Piparo tratto dall’omonimo film, con l’indimenticabile interpretazione di Dustin Hoffman.

Divertente, romantico e con una irresistibile vena dissacrante che fa sorridere ma anche riflettere, il musical vedrà sul palco Paolo Conticini – già protagonista acclamato di successi come Mamma Mia! e The Full Monty -, insieme ad un grande cast di artisti, la direzione musicale di Emanuele Friello, le scenografie di Teresa Caruso, le coreografie di Roberto Croce, i costumi di Cecilia Betona, le luci di Umile Vainieri, il suono di Stefano Gorini. Lo spettacolo è una produzione italiana del 2024 ispirata all’omonimo film del 1982 diretto da Sidney Pollack, classificato dall’American Film Institute come una delle migliori commedie di tutti i tempi. Le musiche e i testi sono firmati da David Yazbek, vincitore di Tony, Grammy ed Emmy Award, già autore di celebri produzioni di Broadway. Acclamato come “Il nuovo musical più divertente di Broadway!” (The New York Post), Tootsie ha ricevuto 11 nomination ai Tony Award. L’edizione italiana ha riscosso un grandissimo successo fin dal debutto e rappresenta la prima edizione europea in assoluto del musical.

La trama segue Michael Dorsey, un attore talentuoso ma incapace di mantenere un impiego stabile, che tenta il tutto per tutto per realizzare i suoi sogni: si presenta a un provino travestito da donna con il nome di Dorothy Michaels e, grazie a una performance brillante, ottiene la parte. Inizia così una rapida ascesa verso la fama, che trasforma Dorothy in una delle attrici più amate di Broadway. Con il suo ritmo serrato, una vicenda incredibilmente attuale e la coinvolgente colonna sonora, Tootsie è una commedia brillante, piena di colpi di scena che si prende amabilmente gioco dell’intero mondo dello spettacolo con le sue dinamiche distorte, in cui “merito” e “scorciatoia” spesso si confondono. Ma la storia di Michael, grazie anche allo scoppiettante rapporto con il suo alter-ego Jeff, offre anche l’occasione per riflettere su temi importanti, come l’amore e il rapporto tra i sessi, l’identità e il ruolo della donna nella società, la genialità e il coraggio di rischiare per guadagnarsi un’opportunità per emergere.

Il musical è divertente e spumeggiante nelle trovate comiche e si avvale di un cast eccellente; è tuttavia tutt’altro che uno spettacolo di evasione perché propone tematiche attuali molto sentite: la dicotomia tra maschile e femminile, l’identità di genere e il concetto di patriarcato. Lo spettacolo contiene inoltre una riflessione tra l’essere e l’apparire e una critica aperta al mondo dello showbusiness.

“Come sempre il Teatro arriva più in fondo e in modo più diretto al cuore dei temi fondamentali della nostra società”, afferma Massimo Romeo Piparo. “Tootsie è un (meritato e doveroso) inno alle donne, uno spettacolo al femminile anche quando a parlarne… sono gli uomini, che potremmo condensare nella celeberrima battuta finale, resa immortale da Dustin Hoffmann ‘sono stato un uomo migliore con te, da donna…di quanto non lo sia stato con le altre donne…da uomo’”.

Per le due date del musical al Teatro Comunale di Vicenza restano ancora dei biglietti.

I biglietti per gli spettacoli fuori abbonamento sono in vendita alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini, 39) aperta dal martedì al sabato (esclusi i festivi) dalle 15.00 alle 18.15, oppure al telefono, chiamando lo 0444 324442 nei giorni di apertura della biglietteria dalle 16.00 alle 18.00; oppure online su www.tcvi.it. È possibile comprare i biglietti degli spettacoli fuori abbonamento anche con la Carta del Docente e le Carte della Cultura.

I prezzi dei biglietti per Tootsie, il musical sono 51 euro nel settore A (file AA-L) e 43 euro nel settore B (file M-Y).

