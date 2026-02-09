Thiene, arrestato 39enne straniero con droga pronta per lo spaccio

THIENE (VI) – I Carabinieri della Tenenza di Dueville hanno arrestato sabato pomeriggio un 39enne nigeriano, disoccupato e in Italia con status di rifugiato, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, inserita nei servizi di prevenzione e contrasto al traffico di droga della Compagnia di Thiene, è scattata a seguito di un controllo mirato e di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’indagato a Monticello Conte Otto.

Durante l’intervento, i militari hanno sequestrato numerose dosi già pronte, per un totale di 79 grammi di cocaina e 79 grammi di eroina, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e 585 euro ritenuti provento dell’attività illecita.

L’uomo, arrestato in flagranza, è stato trasferito al carcere di Vicenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione conferma l’impegno dei Carabinieri di Thiene nel monitoraggio del territorio e nel contrasto allo spaccio di droga, a tutela della sicurezza pubblica.