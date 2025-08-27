Tamponamento sulla SP 111 a Thiene, due feriti e strada momentaneamente chiusa

Thiene, 27 agosto 2025 – Nel primo pomeriggio di mercoledì, intorno alle 14:40, un autocarro Fiat Ducato condotto da A.I., 54enne di Bolzano Vicentino, proveniente da Sarcedo, è rimasto coinvolto in un tamponamento sulla SP 111 “Nuova Gasparona” in direzione Thiene.

All’altezza dell’attività commerciale “Lovison Marmi”, per cause ancora in corso di accertamento, l’autocarro non si sarebbe accorto che il mezzo che lo precedeva, condotto da M.C., 43enne di Lusiana Conco, procedeva a passo ridotto, impattandolo violentemente.

Entrambi i conducenti hanno riportato lievi lesioni e hanno dichiarato di recarsi autonomamente in ospedale per le cure necessarie. Durante i rilievi, effettuati da due pattuglie del Consorzio di Polizia Locale “Nordest Vicentino” di Thiene, è emerso che uno dei due veicoli circolava senza la prescritta copertura assicurativa RC.

Per garantire la sicurezza della strada, la società Sicurezza e Ambiente è intervenuta per pulire e mettere in sicurezza la carreggiata, resa scivolosa dalla fuoriuscita di liquidi dai veicoli coinvolti.