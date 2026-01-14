Stati generali dell’urbanistica “Verso il Masterplan Vicenza 2030”, domani la presentazione

Domani, giovedì 15 gennaio si terranno all’ex Centrale del latte gli Stati generali dell’urbanistica dedicati all’approfondimento della visione strategica del Masterplan 2030. All’appuntamento parteciperanno i portatori di interesse coinvolti nella formazione del documento. I cittadini interessati potranno seguire la prima parte del programma della giornata, dalle 9.30 alle 11.30, tramite la diretta streaming nel canale YouTube Città di Vicenza (https://www.youtube.com/@cittadivicenza).Alle 9.30 l’apertura degli Stati generali sarà affidata al sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Seguirà la presentazione della visione del Masterplan Vicenza 2030 da parte di Stefano Recalcati, project director della società di ingegneria Arup di Milano a cui è stato affidato il documento. Ci sarà poi un approfondimento dedicato al tema “Fare urbanistica oggi” con Patrizia Gabellini, professoressa onoraria del Politecnico di Milano. Seguiranno gli interventi, relativi alle esperienze di altre città, di Francesco Valesini, assessore alla rigenerazione urbana del Comune di Bergamo, Valentina Ridolfi, assessore all’urbanistica del Comune di Rimini e Barbara Nerozzi, dirigente del settore Rigenerazione urbana del Comune di Modena.Si terranno poi, dalle 12 in forma riservata agli stakeholder che parteciperanno in presenza agli Stati generali, quattro tavoli di discussione dedicati ai “Paesaggi” su cui è articolata la visione strategica del Masterplan (Paesaggio dell’abitare, Paesaggio del sapere e del saper fare, Paesaggio dell’acqua, Paesaggio città-campagna) e la restituzione finale da parte dell’assessore all’urbanistica del Comune di Vicenza Cristina Balbi.Il documento del Masterplan intende definire la cornice strategica su cui orientare le scelte pubbliche e private, per rafforzare la governance locale e favorire la costruzione di alleanze tra istituzioni, imprese, cittadinanza. Dopo una prima fase di costruzione del quadro conoscitivo e una serie di confronti con gli stakeholder avviati a partire da luglio 2025, il percorso arriva ora alla fase operativo-strategica, entrando in una fase centrale di restituzione pubblica e confronto con la città.