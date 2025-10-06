Stasera guardo… “Monster: The Ed Gein Story” – il racconto del mostro che ha ispirato l’horror moderno

Se sei in Italia e cerchi dove vedere questa serie, Monster: The Ed Gein Story è disponibile (da 3 ottobre 2025) su Netflix. La nuova stagione dell’antologia Monster, ideata da Ryan Murphy e Ian Brennan, mette sotto i riflettori Ed Gein, figura spesso considerata un archetipo dell’horror moderno, fonte d’ispirazione per capolavori come Psycho, Il silenzio degli innocenti e Non aprite quella porta.

Recensione: inquietudine, potenza visiva e ambiguità

Guardando Monster: The Ed Gein Story, si resta sospesi tra il fascino oscuro e il disgusto: la serie mira a scavare nelle pieghe psicologiche dell’uomo dietro il mostro, dipingendo una figura che è allo stesso tempo abietta e tragica. La regia, le scenografie e l’uso degli effetti pratici catturano atmosfere sporche, claustrofobiche, dove la quotidianità diventa specchio di una follia latente.

Charlie Hunnam veste Gein con un’interpretazione tanto fisica quanto psicologica: il corpo smagrito, l’energia compressa, i silenzi carichi di tensione, tutto contribuisce a non farlo somigliare a un semplice antagonista del male, ma a un uomo spezzato dalle sue ossessioni e dal suo passato.

Tuttavia, la serie non è esente da critiche. In molti punti, la narrazione sembra dispersiva: troppe sottotrame, alcuni momenti che rallentano il ritmo e la tentazione, in certe sequenze, di trasformare il crimine in spettacolo visivo. C’è chi ha evidenziato che alcuni passaggi sembrano privilegiare l’estetica sensazionale a scapito dell’empatia per le vittime, e che i fatti documentati vengono filtrati o romanzati per esigenze drammatiche.

Il risultato è un’opera ambiziosa, a tratti magnetica, che però cammina su un filo sottile fra studio psicologico e voyeurismo. Proprio nel tentativo di “umanizzare” Gein, la serie rischia di cancellare la distanza che dovremmo avere nei confronti del male.

Ed Gein: vita, crimini e curiosità agghiaccianti

Edward Theodore Gein nacque il 27 agosto 1906 nel Wisconsin rurale. Cresciuto in una fattoria isolata, visse con un padre alcolizzato e una madre rigidamente religiosa, che esercitava un’influenza soffocante su di lui. Dopo la morte del fratello, Ed rimase solo con la madre, in un isolamento pungente e alimentato da ossessioni religiose, represse pulsioni sessuali e un crescente interesse per la morte.

Negli anni ’50, la scoperta dei suoi crimini sconvolse l’America: Gein scoperchiava tombe, trafugava cadaveri, realizzava oggetti con resti umani (sedie, maschere, guanti fatti di pelle, addirittura abiti). Ammetterà anche l’omicidio di almeno due donne, anche se alcuni sospettano che le sue vittime possano essere molte di più. Venne dichiarato mentalmente incapace di sostenere un processo e trascorse il resto della vita in istituti psichiatrici, fino alla sua morte nel 1984.

Alcune curiosità:

Gein ha ispirato molti dei mostri più iconici della storia del cinema horror: Norman Bates (Psycho), Buffalo Bill (Il silenzio degli innocenti), Leatherface (Non aprite quella porta) sono tutti in parte figli del mito – e dell’orrore vero – di Ed Gein.

Nonostante l’orrore dei suoi atti, Gein viene spesso ritratto come una figura quasi timida, taciturna, ossessionata da temi materni e funerari.

Tra le versioni romanzate della sua storia, c’è stata una donna che affermò per lungo tempo di avere avuto una relazione di decenni con lui, affermazione considerata infondata dagli storici: si pensa che fosse un tentativo di rendere il mostro più “umano” agli occhi del pubblico.

In conclusione: vale la pena guardarla?

Sì, Monster: The Ed Gein Story è un’esperienza televisiva forte e ambiziosa, che affascina per stile, interpretazione e volontà di scavare nel male umano più oscuro. Non è una visione leggera, né innocente: chiede allo spettatore di guardare nell’abisso, con tutti i rischi del censurare o mitizzare il male. Se però sei attratto dalle storie vere che si spingono oltre il crimine, se vuoi capire come nasce un “mostro” e come la cultura pop lo abbia trasformato in mito, allora questa serie merita di essere vista.