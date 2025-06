Stasera ad Arzignano il Mercoledì ByNight

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Arzignano è pronta a trasformarsi in un vivace palcoscenico a cielo aperto mercoledì 11 giugno con l’appuntamento “Mercoledì By Night in Arzignano”. La serata promette un ricco programma di intrattenimento per tutti i gusti, spaziando dalla musica al buon cibo, fino a un’esperienza culturale innovativa.

Il cuore pulsante della serata sarà la musica, con diverse proposte in varie piazze:

Piazza Libertà ospiterà una "Serata Ostriche e Champagne" al Caffè Nazionale, accompagnata dalla "Musica D'Ambiente By Greg".

In Corso Matteotti 23, "Il Baretto" presenterà l'HB TRIO con il loro coinvolgente Jazz.

Al Matta vedrà l'esibizione di "Os Vagabundos", con la loro "Bossanova, samba e musica popolare brasiliana live".

Sempre a Villa Mattarello, "Dopoteatro" proporrà il concerto live degli anni '70-'80 con la "Six's band", ideale per gli amanti del cuoppo fritto.

Presso il "Ristorante Campanile" in Castello di Arzignano, il "Top Rope Quartet" delizierà il pubblico con il loro Live Jazz.

In Piazza Marconi, "Money" presenterà Dj Dide e il suo "Uk garage".

Non mancheranno le delizie per il palato: in Piazza Campo Marzio, il "44" offrirà un DJ set anni '90 con PeterMix in collaborazione con il Centro Cepa, il tutto accompagnato da una degustazione vino con cantina.

Per i più piccoli, Piazza Marconi ospiterà una divertente Area Giochi Bambini, garantendo divertimento per tutta la famiglia.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte e della cultura è rappresentato dalle visite guidate alla Galleria Beltrame, che si terranno dalle 20:30 alle 22:30 presso il Municipio. Sarà l’occasione per scoprire il nuovo percorso multimediale interattivo, un’innovativa modalità per vivere l’arte in modo coinvolgente e dinamico. Questo percorso permette di esplorare le opere attraverso nuove prospettive, rendendo la visita un’esperienza unica e memorabile.

Per tutti i dettagli sul nuovo percorso multimediale interattivo della Galleria Beltrame, è possibile consultare il seguente link: https://www.inarzignano.it/2025/05/alla-galleria-beltrame-larte-prende-vita-arriva-il-percorso-multimediale-interattivo/