Spese in beni durevoli, il Veneto terza regione italiana dopo Lombardia e Lazio

ll Veneto è la terza regione d’Italia per spesa in beni durevoli, superata solo da Lombardia e Lazio.

Nel 2024 la regione è cresciuta del 5,3% rispetto al 2023, meglio della media nazionale (+4,5%) e del NordEst (+5,1%).Il dato emerge dall’Osservatorio annuale Findomestic, realizzato in collaborazione con Prometeia e presentato oggi da Ansa Veneto. In termini assoluti il Veneto ha registrato nel 2024 una spesa complessiva in beni durevoli pari a 7,32 miliardi di euro. Come sottolinea Claudio Bardazzi, responsabile dell’Osservatorio Findomestic “il comparto della mobilità ha fatto da traino, in particolare le auto usate. Bene anche gli elettrodomestici, mentre restano più contenuti gli incrementi per motocicli e auto nuove. In calo invece mobili, information technology ed elettronica di consumo”. In dettaglio, le famiglie venete hanno destinato oltre 4 miliardi al comparto motori: 2,35 per le auto usate (+12,5%), 1,7 per quelle nuove (+4,6%) e 204 milioni per i motocicli (+7,5%). Per la casa, i mobili rappresentano la prima voce di spesa con 1,58 miliardi (-1%), seguiti dagli elettrodomestici (635 milioni, +6,6%) e dalla telefonia (488 milioni, +0,4%). Scendono invece gli acquisti in IT (202 milioni, -3,7%) e in elettronica di consumo (151 milioni, -0,6%). La spesa media per nucleo familiare è stata di 3.408 euro, circa 80 in più rispetto alla media del Nord Est e al di sopra della media nazionale (2.946 euro), collocando la regione al sesto posto in Italia.