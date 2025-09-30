Soccorso fungaiolo nei boschi sopra Campomuletto

Attorno alle 11 la Centrale del 118 di Vicenza ha messo in contatto il Soccorso alpino dell’Altopiano Sette Comuni con un uomo, che messo male un piede, aveva riportato un trauma alla caviglia e non era più in grado di tornare alla macchina da solo. Il 73enne di Thiene, che stava cercando funghi assieme a un’amica, si trovava nei boschi del Monte Fiara, sopra Campomuletto. Avvicinatasi con il fuoristrada, una squadra ha proseguito a piedi, muovendosi tra gli alberi divelti ancora da Vaia e tra le trincee, e ha raggiunto l’infortunato, che aveva indicato la propria posizione ed era stato geolocalizzato. I soccorritori gli hanno immobilizzato il piede e lo hanno caricato in barella per poi riprendere il cammino a ritroso, aiutati anche dai Carabinieri forestali arrivati in loro supporto. L’uomo è stato riaccompagnato alla macchina e si è diretto autonomamente al pronto soccorso.

