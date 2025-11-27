Serie TV – È il momento di Stranger Things e… Vecna è ancora lì

Jamie Campbell Bower non nasconde quanto l’interpretazione di Vecna, il grande antagonista della serie Stranger Things, lo abbia segnato. L’attore britannico, 37 anni, ha raccontato più volte di essere rimasto “profondamente turbato” dal personaggio, al punto da voler evitare per un po’ ruoli da cattivo. E anche se la quinta stagione è alle porte, confessa: «Non credo che interpreterò un altro villain per un po’».

La protagonista Millie Bobby Brown ha riassunto la nuova stagione con una sola parola: «Vecna». Ed è proprio attorno al suo ritorno che ruota il cuore dell’ultimo capitolo della serie Netflix, pronta a esplorare ancora più a fondo le origini e la psiche della creatura che un tempo era Henry Creel, il primo soggetto di prova dell’unità in cui anni dopo sarebbe stata rinchiusa Undici.

Dal trauma familiare alla metamorfosi

Bower spiega che il suo lavoro sul personaggio è partito dal nucleo familiare: «Ho passato molto tempo a immaginare come fosse il rapporto di Henry con i suoi genitori. Nella quarta stagione dice chiaramente che la loro gentilezza era solo una menzogna. Mi sono chiesto: cosa significa crescere così?».

A guidarlo è stata anche la pièce teatrale The First Shadow, sviluppata dai fratelli Duffer in parallelo alla serie e dedicata proprio al passato della famiglia Creel. «Vederla mi ha aiutato tantissimo. C’è una scena in cui Virginia, la madre, colpisce Henry: per me ha confermato tutto ciò che avevo immaginato sull’isolamento emotivo del personaggio», racconta l’attore.

Il ritorno di un mostro distrutto

Alla fine della quarta stagione, Vecna era stato gravemente ferito da un colpo di pistola di Nancy. «Tra una stagione e l’altra, ha ricostruito il suo corpo e preparato un piano per conquistare Hawkins una volta per tutte», spiega Matt Duffer.

Il nuovo design della creatura, aggiunge Ross Duffer, unisce la deformità delle ferite a un aspetto ancora più imponente: «Il suo corpo era lacerato. Abbiamo cercato un equilibrio che lo rendesse più terrificante che mai».

Per arrivare al risultato finale è servito un lavoro congiunto tra protesi e CGI. A differenza della quarta stagione, in cui l’attore indossava un costume completo, ora il trucco coinvolge solo volto, spalle e mani, mentre il resto è realizzato tramite effetti digitali. Netflix precisa che non è stato riutilizzato nulla delle protesi precedenti: tra i nuovi dettagli ci sono parti bruciate, carbonizzate e ferite aperte, segni visibili dei colpi subiti.

Una creatura costruita centimetro per centimetro

Bower, comunque, ha continuato a passare tre o quattro ore al giorno al trucco. «Ho ancora il mio lungo artiglio», spiega, «ma ora indosso una tuta da motion capture dipinta per sembrare composta da viti».

Per mantenere la fisicità imponente di Vecna, l’attore ha chiesto di applicare spalline da football americano sotto la tuta. Michael Maher, supervisore degli effetti speciali, ha poi studiato con lui la nuova posizione delle braccia — dato che nella quinta stagione al personaggio “mancano alcuni pezzi”. La costumista Amy Parris ha infine aggiunto quasi otto centimetri alle scarpe per aumentare ulteriormente la statura della creatura.

«Quando entravo sul set», racconta Bower, «volevamo essere sicuri che quel livello di terrore fosse sempre presente».

Un’esperienza totale, forse irripetibile: «Probabilmente non vivrò mai qualcosa di più strano nella mia carriera», ammette l’attore.

Il conto alla rovescia per la fine

La battaglia finale è alle porte. I primi quattro episodi della quinta stagione di Stranger Things saranno disponibili dal 27 novembre alle 2 di notte su Netflix, mentre tutto il mondo è pronto a scoprire l’ultimo, inquietante capitolo della storia di Vecna — e dei ragazzi di Hawkins.