Secondo appuntamento nelle sale di Vicenza e provincia con “I Martedì al Cinema”: i film in cartellone

Proseguono martedì 4 novembre nelle sale di Vicenza e provincia le proiezioni a 4 euro de “I Martedì al Cinema della Regione del Veneto”, progetto della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS , che per tutti i martedì di novembre offrirà al pubblico la possibilità di entrare in sala al costo di 4 euro.

In città, il Cinema Odeon propone, alle 16.00, 18.00 e 20.30, la visione di “Le città di pianura” (Italia, Germania, 2025) di Francesco Sossai. Carlobianchi e Doriano, due amici cinquantenni in perenne cerca dell’ultimo bicchiere, decidono di partire di notte verso Venezia per incontrare il loro vecchio compagno Genio, di ritorno dall’Argentina dopo anni di fuga. Lungo il viaggio si uniscono al timido Giulio, giovane studente di architettura, che finirà coinvolto nelle loro rocambolesche avventure. Tra equivoci, sbagli di percorso e confessioni sul passato — quando i tre amici trafficavano illegalmente con gli scarti di una fabbrica di occhiali — il gruppo intraprende un percorso surreale e tenero attraverso le campagne venete, tra sogni sfumati, malinconia e un’irrefrenabile voglia di vivere. Una commedia dolceamara sull’amicizia, la fuga dal tempo e la ricerca, forse vana, di un ultimo sorso di felicità.

Il film è in cartellone, alle 15.30 e 20.45, anche Cinema Busnelli di Dueville.

Doppia proiezione al Multisala Metropolis di Bassano del Grappa dove, alle 17.45 e 21.40, inizia “Dalai Lama – La saggezza della felicità” (USA, Svizzera 2024) di Philip Delaquis e Barbara Miller, documentario che celebra il novantesimo compleanno del 14º Dalai Lama, Tenzin Gyatso, offrendo un ritratto intimo e universale del suo pensiero. Il leader spirituale si rivolge direttamente al pubblico per condividere la propria visione della felicità e della pace interiore in un mondo attraversato da crisi e trasformazioni.Attraverso materiali d’archivio, immagini personali e testimonianze contemporanee, il film, prodotto da Richard Gere, ripercorre la vita e gli insegnamenti del Dalai Lama, sottolineando il valore della compassione come via per il benessere individuale e collettivo. Si prosegue alle 19.40 con “La voce di Hind Rajab” (Tunisia, Francia 2025)di Kaouther Ben Hania. Il 29 gennaio 2024, a Gaza, una bambina di sei anni rimane intrappolata in un’auto sotto il fuoco di una sparatoria. I volontari della Mezzaluna Rossa, in contatto costante con lei, tentano disperatamente di raggiungerla e salvarla. Il film, ispirato a una sconvolgente storia vera e vincitore del Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria alla Mostra di Venezia, unisce interpretazioni professionali alla registrazione autentica della voce della piccola Hind Rajab, rendendo il racconto di quella tragedia un’esperienza cinematografica intensa e necessaria.

Al Multisala Starplex di Marano Vicentino troviamo, alle 18.50 e 21.20, “La vita va così” (Italia, 2025) di Riccardo Milani. Efisio Mulas vive ostinatamente nella vecchia casa di famiglia sulla costa sarda, rifiutando di venderla a un gruppo immobiliare milanese che vuole costruire un resort di lusso. Mentre il paese cede alle promesse di lavoro, la figlia Francesca si trova divisa tra l’amore per il padre e le pressioni della comunità, in una battaglia che oppone radici e progresso.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina facebook @agis.trevenezie.

Il costo del biglietto è di 4 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 4 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

Unione Interregionale Triveneta AGIS

Tel. 049 8750851

agis3ve@agistriveneto.it

www.agistriveneto.it

www.facebook.com/agis.trevenezie/