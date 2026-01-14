Scuola Lattes, nuovi interventi per il progetto di riqualificazione energetica

I lavori di riqualificazione della scuola dell’infanzia Lattes proseguono e vengono integrati con alcuni interventi aggiuntivi che consentiranno ad alunni e insegnanti di rientrare il prossimo anno scolastico in un edificio ancora più confortevole e green.È infatti in corso la redazione di una variante al progetto che prevede lo spostamento dei ventilconvettori, l’installazione di serramenti più efficienti, il rifacimento di alcuni parapetti, la realizzazione di un nuovo accesso alla copertura e le pitture interne. Opere che si aggiungeranno ai significativi lavori del progetto di riqualificazione energetica partito la scorsa estate e che consentirà di ridurre del 90% i consumi energetici dell’edificio.Per fare il punto sul cantiere in corso si sono recati in sopralluogo alla scuola Lattes il sindaco Giacomo Possamai, l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller e l’assessore all’istruzione e all’edilizia scolastica Giovanni Selmo.«Colgo l’occasione per sottolineare quanto sia prioritaria per questa amministrazione l’edilizia scolastica – ha sottolineato il sindaco Giacomo Possamai -. Anche per i prossimi anni infatti ci siamo posti l’obiettivo di avere un piano chiaro sulle scuole per poter intervenire nelle situazioni dove sono presenti maggiori criticità. Ringrazio quindi il settore dei Lavori pubblici che, in un periodo di estremo stress per via dei cantieri legati al Pnrr, riesce comunque a intercettare bandi e risorse, che si uniscono a quelle proprie dell’amministrazione, e a mettere in campo anche altri interventi, in questo caso grazie al supporto fondamentale del settore Istruzione. Un metodo quindi che funziona e che proseguirà, con un occhio di riguardo per l’edilizia scolastica, anche nei prossimi anni per scongiurare il rischio, una volta finiti i finanziamenti Pnrr e visti i tagli ai fondi per la progettazione, di un blocco degli interventi, come già paventato da molti Comuni».«Proseguono i lavori di riqualificazione energetica, partiti a fine agosto, che porteranno l’edificio alla classe energetica A4, la massima possibile, riducendo del 90% i consumi energetici e aumentando quindi il comfort sia dei bambini sia dei lavoratori della scuola – ha precisato l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller -. Il cantiere si concluderà entro l’estate per permettere il ritorno dei bambini della scuola Lattes, attualmente ospitati nella vicina Zanella, a partire dal prossimo anno scolastico. L’intervento di riqualificazione riguarderà complessivamente tutto l’edificio e permetterà in particolare la sostituzione della vecchia caldaia a gasolio, non più funzionante e sostituita ogni anno con una in affitto, con un impianto di riscaldamento e raffrescamento moderno ed efficiente».«Quello della scuola Lattes è uno dei grandi cantieri di edilizia scolastica di questo mandato – ha concluso l’assessore all’istruzione e all’edilizia scolastica Giovanni Selmo -. L’amministrazione si sta spendendo moltissimo, non solo per le grandi opere a favore degli asili nido legate al Pnrr, ma anche per interventi che migliorano l’efficientamento energetico, come in questo caso, o la sicurezza, come avverrà in sei scuole della città grazie al finanziamento di 1,4 milioni di euro ottenuto recentemente. Ricordo inoltre che i bambini della scuola Lattes per quest’anno scolastico sono stati trasferiti nella scuola primaria Zanella, parte dello stesso istituto comprensivo. Con l’occasione è stata sistemata quindi anche la Zanella, con lavori che hanno riguardato il piano terra dell’edificio».Il valore dell’interventoL’intervento avrà complessivamente il valore di 1.200.000 euro e verrà finanziato per 868 mila euro dal contributo “PR Veneto Fesr 2021-2027 – Obiettivo specifico 2.1 promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Azione 2.1.1 efficienza energetica edifici pubblici non residenziali” e per 332 mila euro dal Comune.Il progetto di riqualificazione energeticaI lavori di riqualificazione energetica puntano a rendere l’edificio più confortevole e green. Nel dettaglio, l’attuale centrale termica della scuola, alimentata a gasolio e con noleggio della cisterna esterna, sarà sostituita con un nuovo impianto a pompa di calore, che garantirà sia il riscaldamento invernale sia il raffrescamento estivo. La pompa di calore, funzionante con energia elettrica, sarà alimentata dal nuovo impianto fotovoltaico.Per coibentare l’edificio verrà realizzato un cappotto sulle murature esterne, verranno isolate le coperture, con la risoluzione dei ponti termici, e rifatti le impermeabilizzazioni e i i manti di copertura.I serramenti saranno sostituiti con nuovi infissi in Pvc, che riducono la trasmissione termica e favoriscono il comfort acustico.Verranno infine rifatte le reti di distribuzione dell’impianto e sostituiti gli attuali corpi scaldanti con nuovi terminali.I lavori aggiuntivi inclusi nella varianteGrazie alla variante il progetto verrà integrato con lo spostamento dei ventilconvettori a soffitto, e non più a parete, e la conseguente chiusura delle nicchie dei radiatori posti sotto le finestre. I serramenti verranno sostituiti con infissi più prestanti a livello acustico ed energetico. Verranno rifatti anche i parapetti rimovibili dei serramenti al primo piano. Per eseguire la manutenzione del nuovo impianto fotovoltaico verrà realizzato un accesso alla copertura. Prevista infine la pittura delle parenti interne.