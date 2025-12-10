OVEST VICENTINOSTREET TGVICENZA e PROVINCIA
10 Dicembre 2025 - 16.37

SCULTURE CHE INCANTANO: A CHIAMPO IL NATALE DIVENTA ARTE CON IL PRESEPE IN LEGNO

P.U. - V.F.
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

A Chiampo si rinnova la magia del Natale con il magnifico presepe in legno che, anno dopo anno, diventa sempre più grande e suggestivo. Tre artisti scultori lavorano da tempo a questa straordinaria installazione a cielo aperto, ormai divenuta una vera attrazione natalizia nel cuore di piazza Zanella. Le figure scolpite sono quasi una ventina e continueranno a crescere nei prossimi anni, arricchendo un percorso che unisce arte, tradizione e spiritualità. Rimane ancora poco tempo per ammirare gli scultori all’opera, mentre il presepe continua a prendere forma davanti agli occhi dei visitatori.

P.U. – Montaggio Valentina Faietti

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

SCULTURE CHE INCANTANO: A CHIAMPO IL NATALE DIVENTA ARTE CON IL PRESEPE IN LEGNO | TViWeb SCULTURE CHE INCANTANO: A CHIAMPO IL NATALE DIVENTA ARTE CON IL PRESEPE IN LEGNO | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy