SCULTURE CHE INCANTANO: A CHIAMPO IL NATALE DIVENTA ARTE CON IL PRESEPE IN LEGNO

A Chiampo si rinnova la magia del Natale con il magnifico presepe in legno che, anno dopo anno, diventa sempre più grande e suggestivo. Tre artisti scultori lavorano da tempo a questa straordinaria installazione a cielo aperto, ormai divenuta una vera attrazione natalizia nel cuore di piazza Zanella. Le figure scolpite sono quasi una ventina e continueranno a crescere nei prossimi anni, arricchendo un percorso che unisce arte, tradizione e spiritualità. Rimane ancora poco tempo per ammirare gli scultori all’opera, mentre il presepe continua a prendere forma davanti agli occhi dei visitatori.

