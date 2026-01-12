Scontro tra moto e autocarro nel Vicentino, centauro grave in ospedale



Carrè, 12 gennaio 2026 – Grave incidente stradale attorno alle 12.45 lungo via Del Costo, nel territorio comunale di Zanè, all’altezza dell’incrocio con via Colombara. Un motociclista di 30 anni, residente a Piovene Rocchette, è rimasto seriamente ferito dopo essersi scontrato con un autocarro.

Il giovane, identificato con le iniziali N.D.F., era alla guida di una motocicletta BMW e stava procedendo in direzione del centro di Carrè. Per cause ancora in fase di accertamento, non si è accorto che l’autocarro TATA che lo precedeva, condotto da un uomo di 40 anni residente a Fara Vicentino, stava effettuando una manovra di svolta a sinistra per immettersi in via Colombara.

L’impatto è stato violento: la moto ha colpito la parte posteriore del mezzo pesante e il centauro è stato sbalzato in aria, finendo poi sull’asfalto. Subito soccorso dal personale del SUEM 118, il motociclista è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Santorso in codice di media-alta gravità. Il conducente dell’autocarro è rimasto illeso.

I rilievi dell’incidente e la gestione della viabilità sono stati effettuati da due pattuglie della Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene, che hanno regolato il traffico durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada.