Scontro tra moto e auto: ferito centauro (FOTO)

Incidente stradale intorno alle 13 di oggi in via Ghisa a Montecchio Maggiore, dove una moto e un’auto si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento. Nell’impatto sono rimasti coinvolti un motociclista di 30 anni, D.R.M., residente a Castelgomberto, che stava procedendo in direzione Trissino e il conducente di una station wagon Opel Astra, S.G.M., 63enne residente a Valdagno, proveniente dal senso di marcia opposto. Il sinistro si è verificato all’altezza del civico 3, probabilmente a seguito di una manovra di svolta. Ad avere la peggio è stato il centauro, soccorso dal personale medico del Suem 118 e trasportato in ambulanza, con un codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale di Arzignano.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale dei Castelli, impegnate nei rilievi del sinistro e nella gestione della viabilità. La strada è stata temporaneamente regolata a senso unico alternato per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi.