12 Novembre 2025 - 14.55

Scontro tra due camion e un’auto in galleria: traffico paralizzato sulla Valsugana

REDAZIONE
La circolazione lungo la Valsugana è stata completamente bloccata a causa di un incidente avvenuto nella mattinata di mercoledì 12 novembre 2025. Nella galleria in direzione Feltre si sono scontrati due camion e un’auto, provocando il ferimento di due persone.

Secondo le prime informazioni, i feriti non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di rimozione dei mezzi e nel ripristino della viabilità.

La strada resta temporaneamente chiusa con lunghe code in entrambe le direzioni. Si raccomanda agli automobilisti di evitare la zona e di seguire i percorsi alternativi indicati.

