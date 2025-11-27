Scontro in Riviera Berica: tre feriti e traffico in tilt per un’ora

Un incidente stradale ha paralizzato il traffico lungo la Riviera Berica all’altezza di Lumignano intorno alle 13 di oggi, 27 novembre. Tre veicoli sono rimasti coinvolti in un violento impatto che ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco e dei soccorsi sanitari.

La prima squadra arrivata dalla centrale, composta da cinque operatori e un’autopompa, ha messo in sicurezza le vetture incidentate e ha collaborato con il personale del Suem 118 nelle delicate operazioni di estrazione dei feriti. Il bilancio è di tre persone ferite, successivamente trasportate al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

La strada è rimasta chiusa per oltre un’ora e mezza, provocando significativi rallentamenti e disagi alla circolazione in un tratto particolarmente trafficato della Riviera Berica.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Longare, che hanno eseguito i rilievi necessari. Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.