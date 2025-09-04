Scomparso l’alpino vicentino Riccardo Cerantola, il cordoglio del Presidente Zaia



“Oggi il Veneto e l’intera comunità alpina si stringono con commozione attorno alla famiglia di Riccardo Cerantola, Penna Nera vicentina di Cartigliano, che ha affrontato con straordinario coraggio la sua lunga battaglia contro la malattia. Nonostante la fatica e il dolore, Riccardo non ha mai rinunciato a partecipare alle Adunate, testimoniando fino all’ultimo uno dei valori più autentici delle Penne Nere: non arrendersi mai, nemmeno davanti alle prove più difficili. Riccardo lascia dietro di sé un’eredità di forza, dignità e amore per la vita, per la famiglia e per la comunità. Il suo sorriso, la sua determinazione e la sua testimonianza resteranno come un faro di speranza e di esempio per tutti noi”.Con queste parole il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha ricordato l’Alpino di Cartigliano.“Ai suoi familiari, agli amici e a tutta la comunità delle Penne Nere – ha aggiunto Zaia – giungano le mie più sincere e affettuose condoglianze. Il Veneto conserva il ricordo riconoscente di un uomo che, con la sua vita, ci ha insegnato cosa significhi davvero resistere, amare e non arrendersi mai”.