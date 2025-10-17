17 Ottobre 2025 - 9.55
Sciopero nazionale comparto servizi ambientali: oggi possibili alcuni disagi
AIM Ambiente comunica che le organizzazioni sindacali del comparto servizi ambientali hanno proclamato uno sciopero nazionale per tutta la giornata di oggi, venerdì 17 ottobre, nel rispetto dei servizi minimi essenziali previsti per legge.
Poiché potrebbero manifestarsi alcuni disservizi nella raccolta dei rifiuti, si invitano i cittadini a considerare la contingente straordinarietà del momento e di cercare, laddove possibile, di mitigare eventuali conseguenze.