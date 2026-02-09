Schianto sulla SPV tra Malo e Montecchio: due feriti trasportati in ospedale

MONTECCHIO MAGGIORE (VI) – Momenti di paura questa mattina, lunedì 9 febbraio 2026, lungo la Strada Pedemontana Veneta, dove due auto si sono scontrate intorno alle 8 al chilometro 21 in direzione Montecchio. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Schio, che hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti, e i soccorritori del 118 dall’ospedale di Santorso, che hanno trasportato in totale due persone in ospedale.

La polizia stradale ha effettuato i rilievi e gestito il traffico, consentendo la circolazione nella corsia libera. Non si segnalano ulteriori complicazioni.